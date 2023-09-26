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Borsa dolandırıcılığında 29 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya, borsa ve yatırım hizmetlerinde faaliyet gösteren forum sitelerindeki ücretsiz eğitim adı altındaki reklamlara cep telefon numaralarını yazarak form dolduran vatandaşları mağdur eden 29 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 13:51, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 13:52
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Borsa dolandırıcılığında 29 şüpheli gözaltına alındı

Yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya, borsa ve yatırım hizmetlerinde faaliyet gösteren sitelerde bulunan reklamlara ücretsiz eğitim adı altında ilan vererek vatandaşların cep telefonu numaralarını alan 29 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Vatandaşları arayan şüphelilerin, kendilerini Forex çalışanı olarak tanıtarak yüksek kar vaadiyle vatandaşlarla iletişime geçtikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde vatandaşlarla iletişime geçen şüpheli şahısların gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü şeklinde uygulama oluşturdukları anlaşıldı. Sahte borsa sitelerine yasal borsa görüntüsü verdikleri ve vatandaşların kendi sanal şirket ve kişisel hesaplarına para transferi yaptırdıkları tespit edildi.

'Elde edilen paralar yurt dışı kripto borsasına aktarılırken, ünlü kişilerin yüzlerini kullandılar'

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelilerin paraları yurt dışı kripto borsa hesaplarına transfer ederek, elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Yüksek kazanç vadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilirken, sahte yatırım siteleri ile ilgili birçok sosyal paylaşım siteleri ve haber sitelerinde vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullandıkları belirtildi.

Yüklü miktarda para ele geçirildi

Yaşanan olayın Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmesi üzerine Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Antalya, Kilis, Bitlis ve Kars olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı aralarında yabancı uyruklu 4 kişinin de bulunduğu 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firar olan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet kuru sıkı silah, 65 adet dolu fişek ile şüpheli Y.U.'nun evinde 261 bin 200 Amerikan doları, 17 bin 920 Türk lirası, 845 avro, 52 adet Cumhuriyet altını ve 4 adet çeyrek altın ele geçirildi.

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