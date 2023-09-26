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MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokullarda ölçme değerlendirme çalışmalarına yönelik test sistemi yerine geliştirilen "süreç odaklı" öğrenme yaklaşımı kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçları yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 14:02
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MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımın benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik örnek ölçme araçları hazırlandı.

Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı kapsamındaki biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçlarına, Bakanlığın internet sitesinden erişim sağlanabilecek.

Test sistemi yerine geliştirilen örnek ölçme araçları, ders etkinliklerinin bir parçası olarak kullanılacak ve böylece öğrenciye anında geri bildirim verilecek.

Bakanlık, bundan sonraki süreçte de benzer örnek ölçme araçları yayımlayacak.

Biçimlendirici Değerlendirme Etkinlik Örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

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