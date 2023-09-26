Mülakat mı önemli liyakat mı?

Gazeteci Zafer Şahin bugünkü yazısında 'Mülakat mı önemli liyatak mı?' başlığı ile kamudaki mülakat konusunu yazdı.

Şahin, Kadıköy Belediyesi'nde yapılan mülakata değindiği yazısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in önündeki öğretmenlikte mülakat ile ilgili yol haritasına yer verdi.

Şahin'in yazısındaki 'öğretmenlikte mülakat' ile ilgili yol haritası şöyle;

Bakan'ın farklı bir yol haritası var.

1- Öğretmen atamalarında yüzde 100 olan mülakat etkisini yüzde 50'ye düşürmek istiyor.

2- Öğretmen adayı karşısına çıkacağı komisyon üyelerinin kim olduğunu bilmeyecek. Aynı şekilde komisyon üyeleri de önüne gelecek adayı toplantının geldiği gün öğrenecek. Yani torpil aramak gibi bir durum söz konusu olmayacak.

3- Mülakat süreci kamera kaydına alınacak. Adayın ders anlatma, iletişim, problem çözme ve tutum ile değerleri aktarabilme becerisi 4 ana başlıkta değerlendirilecek. Böylece adaletli ve şeffaf bir biçimde adayın notu ortaya çıkacak. Tüm değerlendirme detaylı bir kılavuzda yayımlanacak.

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