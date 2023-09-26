KPSS'den alınan düşük puan ölüm getirdi
Afyonkarahisar'da KPSS'den düşük puan aldığı için annesi ile tartışan 27 yaşındaki psikolog iple tavana kendisini asarak hayatına son verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 14:51, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 14:52
Olay, Çay ilçesi Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki K.A. isimli psikolog annesiyle akşam yemeğinde KPSS'de düşük puan aldığı için tartıştı. Daha sonra odasına Oğlu ile konuşmak için odasına giren anne K.A.'yı intihar etmiş olarak bulduğu öğrenildi. Gencin tavana astığı ipi boynuna geçirerek hayatına son verdiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.A.'nın cansız bedenini morga kaldırdı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.