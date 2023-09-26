Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti

Kentte tatil yapan Almanya'daki komşularını ziyarete gelen Boettcher, yaptığı araştırmalar sonucu ilgi duyduğu İslamiyet'e geçmek için İl Müftülüğüne başvuruda bulundu.

Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Boettcher, "Havva" ismini aldı.

Güner de Boettcher'i kutlayarak, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Boettcher, kelimeişehadet getirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.