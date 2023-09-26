Bolu'da zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan huzurevi sakinlerinden 18'i taburcu edildi
Bolu'nun Gerede ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 18'i taburcu edildi, 15 kişinin tedavisi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 16:22, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 17:51
İlçede 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi'nde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri görülmesi üzerine hastanelere kaldırılan 33 kişiden 18'inin tedavisi tamamlandı. Huzurevi sakinleri, işlemlerinin ardından taburcu edildi.
Yaşlılardan 15'inin tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu, yoğun bakımda bulunan 3 kişinin servise alındığı, hayati tehlikesi olan hasta bulunmadığı öğrenildi.
Gerede Esentepe Huzurevi sakinlerinden 33'ü, 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune almıştı.