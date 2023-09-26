Çorum'da festivalde yapılan pilav kara yolundan geçen sürücülere ikram edildi

Gelgör, "İnşallah ikramlarımız devam edecek. Yarışmamızda dereceye giren girmeyen herkese de Osmancık pirinci hediye ettik. Herkese Osmancık'ı gezip görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Festival kapsamında ayrıca "Ayıkla pirincin taşını" yarışması da düzenlendi.

Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yöresel usulde hazırlanan pirinç pilavını D100 kara yolunu kullanan sürücülere ikram etti.

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