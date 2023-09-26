CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen PM 6 saat sürdü.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunumuyla başlayan toplantıda, Genel Merkez ve il başkanlıklarının 2022 yılı kesin hesapları görüşülerek onaylandı.

PM'de ayrıca 38. Olağan Kurultayın tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.

Buna göre kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapılacak.