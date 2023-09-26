Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 öğrenci yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 17:18, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 17:19
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 ALK 35 plakalı kamyon ile 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağında çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 öğrenci ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.