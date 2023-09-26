Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 öğrenci ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 ALK 35 plakalı kamyon ile 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağında çarpıştı.

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