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3'ü ihraç öğretmen ile 1'i ihraç mühendis 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 17:47, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 17:50
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3'ü ihraç öğretmen ile 1'i ihraç mühendis 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Siirt'ten Edirne'ye gittikleri ve buradan da Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3'ü ihraç öğretmen, 1'i ihraç mühendis 6 FETÖ şüphelisi ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Edirne'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ve yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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