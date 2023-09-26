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'İBB etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor'

"Adını koyalım, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 17:50, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 17:52
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'İBB etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor'

CHP genel başkan adaylarından İlhan Cihaner, "Adını koyalım, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor." dedi.

Cihaner, CHP Yozgat İl Başkanlığının Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 38. Olağan Kongresi'nde 2024 yeler seçimlerinde işlerinin çok kolay olmayacağını söyledi.

Boş hamaset ve umut pompalamaya gerek olmadığını belirten Cihaner, şunları kaydetti:

"Son seçimlerde altı doldurulmamış umut pompalanmasının nasıl bir yılgınlığa, nasıl bir çöküntüye yol açtığını gördük. Dolayısıyla ayaklarımızın yere basması lazım. Tabii yerel seçimler demişken şu anda Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, belediyelerin vesayeti altında dersek yeridir. Örneğin, İstanbul'da herkes şu anda Erdoğan Toprak'la İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ya da onun etrafında kümelenenlerin ya da farklı belediye başkanlarının hangi aday üzerinde uzlaşacağına dair heyecanla haber bekliyor. Ya da Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı ile Yenimahalle Belediye Başkanı kimi destekliyor? Bu, inanılmaz antidemokratik bir şey. Bakmayın demokrasi bayramı falan denilmesine, demokrasi bayramı falan değil, demokrasi şenliği de değil. "

Cihaner, partide şu anda bir vekalet savaşı verildiğini savunarak, "Adını koyalım, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor. Vekalet savaşının aktörleri, belediyeler sonsuz mali olanaklarıyla, sonsuz kadro olarak ve biz de burada bir üçüncü yol açmaya, hatta ikinci yol açmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisi birbirinin aynı. Seçimden üç gün öncesine kadar birlikteydiler. Eğer seçim kazanılsaydı değişim diye ortaya çıkan arkadaşlar inanın bana izlenen politikaların ne kadar dahiyane olduğunu savunacaklardı." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de CHP'de itiraz kültürüyle değişim rüzgarları esmeye başladığı zaman ya önlerine duvar ördüklerini ya da demokrasinin kılıcını göstermeye kalktıklarını ifade ederek, "CHP'nin altı okundan çıkan ruhu, laiklik, devrimci ruhu kimse engelleyemez. Kimse önüne geçemez. Cumhuriyet Halk Partisi değişimi mutlaka ve mutlaka gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığı için Abdullah Yaşar ve Ahmet Peker'in aday olduğu, divan başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yaptığı kongreye CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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