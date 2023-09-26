Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 17:54, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,2070
|27,2080
|27,2680
|27,2690
|Avro
|28,8260
|28,8270
|28,8970
|28,8980
|Sterlin
|33,1400
|33,2570
|33,1300
|33,2470
|İsviçre Frangı
|29,7630
|29,9120
|29,7810
|29,9300
|ANKARA
|ABD Doları
|27,1770
|27,2570
|27,2380
|27,3180
|Avro
|28,7860
|28,8660
|28,8570
|28,9370
|Sterlin
|33,0800
|33,2900
|33,0700
|33,2800