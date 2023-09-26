MSB, yasa dışı yurda girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı'
Hudut birlikleri, Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişiyi yakaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 17:55, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 17:56
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.
Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.