MSB, yasa dışı yurda girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.

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