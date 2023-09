Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"OVP EKONOMİDE YOL HARİTAMIZ OLACAK"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. Ülkemizi, dünyada hak ettiği yere getirmek için mücadele veriyoruz. Dış politika kulvarında çok yoğun bir gündemimiz vardı. Gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak OVP'yi kamuoyuyla paylaştık. OVP'nin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de olumluydu. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça, yatırım miktarının yükseldiğini göreceğiz. 3 yıl sonra 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü yakalayacağız. OVP ekonomide yol haritamız olacak. OVP'nin tamamlayıcı niteliğindeki 12. kalkınma programını halkımızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 84 milyonun hedefi ve idealidir.

Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde sivil anayasa için çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Sudan'ın bir önce istikrara kavuşması temennimizdir. 81 vilayet ve ilçelerinden gelen gençlerimizle Külliye salonunda yaptığımız buluşma müstesnaydı. Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Cuma günü İzmir'de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.

Cep telefonu ve bilgisayar vaadini hayata geçiriyoruz

Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.

Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.

18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

"ELON MUSK'A YATIRIM DAVETİ YAPTIM"

Türkevi'nde pek çok liderle görüşmeler gerçekleştirdik. Amerikan iş dünyasıyla bir araya geldik. Elon Musk'ı kabulümüzde kendisini yatırım yapmaya davet ettim. BM Genel Sekreteri, ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel Kurul konuşmamızda İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çektik hem de aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ettik. Eşim emine Erdoğan himayesinde Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanına imza attık. Herkesi imza atmaya davet ediyoruz.

"GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNACAĞIZ"

Türkiye olarak nasıl BM'nin reform ihtiyacını dile getiriyorsak aile müessesinin korunması çalışmalarına bayraktarlık yapmakta kararlıyız. Ülkemiz için de özgün projelerle örnek olacak, aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacağız. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Gençlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'DAN ERMENİSTAN'A UYARI

Nahçıvan, konumu itibari ile de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2020'deki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Dün enerji konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla ilişkimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için önlemler alınmıştır. Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi refah bir havzaya dönüştürmeyi istiyoruz. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen 21 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma hamlelerini artıracağız.

"ENERJİDE HER KONUDA KENDİMİZE YENİ PENCERELER AÇTIK"

Dünya siyasi, ekonomik, askeri krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi başarıdır. Biz attığımız her adımı büyük zorluklara rağmen tarihi başarılar sayesinde gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Küresel ticaret çekişmelerinin ortasında kaldık. Enerjide her konuda kendimize yeni pencereler açtık. Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek koruma kalkanı oluşturduk. İklim kriziyle mücadelede geri durmadık.

"TÜRKİYE'SİZ HİÇBİR PROJE HAYATA GEÇİRİLEMEYECEKTİR"

Savunma sanayinde dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel yönetim ve güvenlik mimarisine meydan okuyan bir ülkeye kapıların açılması elbette beklenemez. Bu gerçek Türkiye'siz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğidir. Bu denemeleri yapanların hepsi gelip Türkiye'nin desteğine talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır.