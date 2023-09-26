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ABD'de 'rüşvet almakla' suçlanan Menendez'e istifa çağrıları artıyor

ABD'de "rüşvet almakla" suçlanan ve Türkiye karşıtlığı tutumlarıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'e kendi partisine bağlı Kongre üyeleri tarafında istifa çağrıları devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 19:52, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 20:27
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ABD'de 'rüşvet almakla' suçlanan Menendez'e istifa çağrıları artıyor

Hakkındaki suçlamalardan sonra Menendez'e istifa çağrısı yapan Demokrat partili senatör sayısı 3'e çıktı.

Demokrat senatörler Ohio'dan Sherred Brown ve Vermon'tan Peter Welch, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle Menendez'e istifa etmesi çağrısında bulundu.

Ohio Senatörü Brown, yayınladığı kısa açıklamada, "Senatör Menendez halkın güvenini kaybetti ve ABD Senatosu'ndan istifa etmeli." cümlelerini paylaştı.

Vermont Senatörü Welch de, Senato resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Menendez'in masumiyet karinesi hakkına sahip olduğunu ancak aynı zamanda New Jersey halkı ve ABD Senatosunun da etkili bir Senatöre sahip olma hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Welch, "Senatör Menendez'e yönelik şok edici ve spesifik iddialar, onun etkili bir Senatör olma kapasitesini tamamen tehlikeye attı. Senatör Menendez'i istifaya davet ediyorum." çağrısını yaptı.

Pensilvanya Senatörü John Fetterman, 23 Eylül'de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Menendez'i istifaya davet eden ilk Demokrat Senatör olarak kayıtlara geçmişti.

Fetterman, "Senatör Menendez istifa etmeli. Masumiyet karinesine hakkı var ancak özellikle iddiaların ciddi ve spesifik doğası göz önüne alındığında, ulusal politikalar üzerinde nüfuz sahibi olmaya devam edemez. Umarım onurlu bir çıkış seçer ve davasına odaklanır." ifadelerini paylaşmıştı.

Kongre'deki Demokrat senatörlerin dışında, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat partili milletvekillerinden Alexandrıa Ocasio-Cortez (New York), Dean Phillips (Minnesota) ve New Jersey'nin Demokrat valisi Phil Murphy de, Menendez'e rüşvet suçlamalarından sonra istifa çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de, dünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Menendez hakkındaki iddiaları "ciddi bir mesele" olarak gördüklerini kaydetmişti.

İddialar nedeniyle 23 Eylül'de Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez dün ilk kez kameraların karşısına çıkarak masum olduğunu savunmuş, iddialarla ilgili sorulara ve Senatodan istifa çağrılarına cevap vermemişti.

- "Senatörlük makamını kullanarak yolsuzluk" suçlaması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan resmi yardımlar ile Mısır kökenli işadamları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Son iddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu.

Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.

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