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Fransız Le Point dergisi: Erdoğan'ın zafer yürüyüşü

Türkiye Yüzyılı kapsamında adımlar atan Ankara'nın dış politika hamleleri, Fransa'da yankı uyandırdı. "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" sorusu yöneltilerek, bölgenin yeniden şekillendiği belirtildi.

Haber Giriş : 26 Eylül 2023 20:28, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 20:29
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Fransız Le Point dergisi: Erdoğan'ın zafer yürüyüşü

Türkiye, son yıllarda hem bölgesinde hem de uzak coğrafyalarda etki alanını genişletiyor. Farklı bölgelerden ülkelerle kazan-kazan temeli üzerine ilişkiler inşa eden Ankara'nın tutumu, Batı'da "Türkiye kendini yeni bir güç olarak öne çıkarıyor" şeklindeki yorumları beraberinde getiriyor.

Fransa merkezli Le Point dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye'nin uluslararası arenada oynadığı rolü değerlendirdi.

Türkiye'nin ayrıca belirlediği politikalar kapsamında emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekildi.

Erdoğan sorusu sordular: Kim durduracak

Derginin "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" sorusunun yöneltildiği analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar gücünün mayıs seçimlerinin ardından arttığı belirtildi.

Geniş bir alanda etkili olan Ankara'nın "Türkiye Yüzyılı'nı" tüm dünyaya duyurduğu kaydedildi.

"Ankara'nın hakimiyet kurma arzusu"

Söz konusu analizde şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 29 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacak. Mayıs ayında yapılan seçimle gücünü pekiştirdi.

Bölgeyi yeniden şekillendirme ve Ankara'nın hakimiyet kurma arzusu büyük bir hızla ilerliyor.

"Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti"

Türkiye'nin, Kafkasya'dan Kıbrıs Adası'na, Libya'dan Balkanlar'a kadar sahip olduğu etki alanına işaret edildi.

Erdoğan için "Türkiye Yüzyılı'nın gelişini ilan etti." ifadesi kullanılarak şunlar aktarıldı:

Dışişleri Bakanı olan gizli servisin eski başkanı Hakan Fidan, 8 Ağustos'ta, 'Türkiye tamamen bağımsız, etkili ve etkili bir aktör olmayı hedefliyor' dedi. Öte yandan Fransız dergisi, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yasa dışı silahlı Ermeni unsurlarına yönelik sonuç verici operasyonlarına değindi.

"Atılan adımlardan yalnızca biri"

Sahada imza atılan başarı ve Türkiye'nin izlediği politika arasında bağlantı kurulduğu görüldü:

Dağlık Karabağ'daki yasa dışı Ermeni unsurlarının teslim olması, Türkiye'nin bölgesel hakimiyet projesine giden yolda atılan adımlardan yalnızca biri.

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