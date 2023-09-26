Muğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 22:48, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 22:49
M.O. (63) idaresindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan'ın (28) kullandığı 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kılıçaslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan M.O. ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Motosikletlerin çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.