Muğla'da yük asansörüne binen kadın, halatının kopması sonucu düşerek öldü

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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