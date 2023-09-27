27 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile mali aracı kuruluş istatistiklerini açıklayacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net