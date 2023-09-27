Musul'da düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü

Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Vergide fenomen kaçağı var
Vergide fenomen kaçağı var
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
Cumhur İttifakı, yasama için 'ortak grup' kuracak
Cumhur İttifakı, yasama için 'ortak grup' kuracak
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi
Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler aynı okula atandı
Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler aynı okula atandı
MB Başkanı Erkan'dan 'dijital para' açıklaması
MB Başkanı Erkan'dan 'dijital para' açıklaması
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Ana sayfaHaberler Dünya

Musul'da düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 500'e çıktığı belirtildi. Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre yangın, düğünde atılan havai fişekler sebebiyle çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 07:18, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 07:22
Yazdır
Musul'da düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü

Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 100 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi.

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.

Bu Habere Tepkiniz