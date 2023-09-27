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AK Parti'de yerel seçim maratonu başlıyor

Türkiye Yüzyılı için 'hep yeni hep ileri' mottosuyla hareket eden AK Parti, 7 Ekim kongresi ve 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmalarına kilitlendi. 21 yıllık iktidarı boyunca aldığı 17 seçim zaferine bir yenisini daha eklemek isteyen AK Parti, yerel seçimlerin startını 7 Ekim'de yapılacak 4'ncü olağanüstü kongrede verecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 08:08, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 07:59
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AK Parti'de yerel seçim maratonu başlıyor

AK Parti geleneği haline gelen 'bir seçimin ardından yeni seçimin çalışmaları başlar' kuralı 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında da işledi.

AK Parti teşkilatları, AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin yol haritasını belirliyor.

Mahallelerden il başkanlarına, gençlik kollarından kadın kollarına kadar AK kadrolar, 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin yönetimine geçen belediyelerin yeniden kazanılması için mesai yapıyor.

MAHALLE BULUŞMALARI ARTACAK

Başta muhalefetin yönetimindeki 11 büyükşehir ve deprem illeri olmak üzere yerelde istenilen başarının elde edilebilmesinin yolu teşkilatlardan geçiyor.

Bu kapsamda geçmiş dönemde ilçe başkanlığı yapmış isimlerin de yer aldığı ilçe buluşmaları toplantıları düzenlendi. Toplantıda, yaklaşan yerel seçimin önemi güçlü bir şekilde anlatıldı.

Herkese görev düştüğü belirtilerek, aileden başlayarak, akraba, komşulara kadar AK Partiye oy vermeleri için gönül seferberliği başlatılması istendi.

Daha önce AK Partiye oy verip son seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmene ulaşmak ve yeniden ikna etmek için mahalle buluşları, STK, iş yeri ziyaretlerinin artırılacağı öğrenildi. Küskünlüklerin bir tarafa bırakılarak Türkiye'nin hizmet belediyeciliğinden faydalanması için omuz omuza çalışılacak.

SEÇİM STARTI VERİLECEK

Mayıs seçimlerinin ardından yaptıkları anketlerle seçmenin neden kendilerine oy verip vermediğini araştıran AK Parti, oy vermeyen seçmenin tercihini değiştirmek için vatandaşla güçlü bir iletişimini kuruyor.

"Türkiye'nin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı" sloganıyla 7 Ekim'de kongreye gidecek olan AK Parti, yerel seçimin startını da bu kongrede verecek.


Fatma GÖKSU

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