MİT, Avrupa'dan Örgüte Katılan teröristi etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla PKK/KCK'nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği öğrenildi. Bu kapsamda MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı'na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.
MİT tarafından, örgütün aktarım faaliyetlerinin yakından incelenmesi neticesinde;
PKK/KCK mensubu Berxwedan Çiyager kod Mazlum ÖZTÜRK'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den
Avrupa Alanı'na geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum
Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında bir çok faaliyete katıldığı, Ekim 2022'de
Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak
2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye
başladığı ve güvenlik güçlerimize karşı eylem gerçekleştirilmek üzere suikast
eğitimleri aldığı öğrenildi.
Nefes Kesen Operasyon
PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak/Süleymaniye
kırsalında görevlendirdiği Berxwedan Çiyager kod Mazlum ÖZTÜRK'ün faaliyetleri
MİT tarafından deşifre edildi.
MİT tarafından, operasyon kararı alınması akabinde PKK/KCK mensubu Berxwedan Çiyager kod Mazlum ÖZTÜRK'ün yeri, MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, bilahare Irak/Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, gelecek süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceği, bu operasyonlar serisiyle özellikle Süleymaniye bölgesindeki teröristlerin açık ve meşru hedef olduğu mesajını bir kez daha verdi.