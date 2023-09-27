MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Meclis yeni yasama yılına hazır
Meclis yeni yasama yılına hazır
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Vergide fenomen kaçağı var
Vergide fenomen kaçağı var
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 8.275,14 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 10:11, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 10:10
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,88 puan artışla ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile sigorta olurken, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 8.242,26 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi'nin, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldığını hatırlatan analistler, endeksin bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde ise bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Ayrıca, Türkiye'nin, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edeceği açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." denildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz