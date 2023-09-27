'Akran zorbalığı sınır tanımıyor' haberlerine ilişkin açıklama

Bakanlıktan, İzmir'de yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberlere konu olan görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığımıza gelen ihbar üzerine ivedilikle il müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailelere yönelik inceleme süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun üstün yararı gereğince İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından olaya dair basına yansıyan video görüntülerine erişim engeli talep edilmiştir. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."