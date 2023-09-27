Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı

WhatsApp Kanallar, Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. İnsanları, kurumları, spor kulüplerini, sanatçıları takip edebileceğiniz bu platformda memurlar.net de hesap açtı.

Kişisel mesajlaşmaların aksine, WhatsApp kanallarda, kullanıcılar gönderilen mesaj ve linklere cevap yazamıyor fakat emoji kullanarak tepki gösterebiliyor ve en çok etkileşim alan paylaşımları görebiliyor.

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