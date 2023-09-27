Jandarmanın yerli SUV aracı ilk kez ortaya çıktı

MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Meclis yeni yasama yılına hazır
Meclis yeni yasama yılına hazır
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Vergide fenomen kaçağı var
Vergide fenomen kaçağı var
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Jandarmanın yerli SUV aracı ilk kez ortaya çıktı

Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 10:50, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 11:02
Yazdır
Jandarmanın yerli SUV aracı ilk kez ortaya çıktı

Türkiye'nin önde gelen ticari ve askeri kara aracı üreticisi BMC, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de yerini aldı.

BMC tarafından üretilen ve Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, festivalde ortaya çıktı. Şirket bir süredir üzerinde çalıştığı TULGA'nın prototipini, TEKNOFEST İzmir'de jandarma giydirmesiyle sergiledi.

BMC, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 TULGA Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı üretecek.

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen ve üretimine başlanan ilk araçlarla yürütülecek testlerin ardından seri üretime geçilecek. BMC, zırhlı SUV aracı TULGA'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor.

- Yüksek koruma, üstün performans

TULGA, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor.

Araç, sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip bulunuyor.

TULGA SUV, 4 silindirli dizel motordan aldığı 250 beygir güçle saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TULGA SUV, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi koşullarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.

Bu Habere Tepkiniz