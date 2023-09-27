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Engelini aştı, öğretmen oldu

Kayseri'de babasının okuduğu kitaplarla üniversiteyi bitiren tip 1 diyabet hastası ve yüzde 90 görme engeli bulunan 25 yaşındaki Caner Uğuş, öğretmenlik görevine başladı. Uğuş, engel tanımaksızın öğrencilerini sevgiyle eğitiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 11:33, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 11:35
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Engelini aştı, öğretmen oldu

Genetik olarak tip 1 diyabet hastası olan Caner Uğuş'un, 3 yaşında göz sinirlerinde solukluk olduğu fark edildi. Yıllar geçtikçe bu hastalığından dolayı görme kabiliyetini yitiren Uğuş, engeline rağmen içindeki okuma isteğinden hiçbir zaman vazgeçmedi. İnşaat işçisi babası Necdet Uğuş'un okuduğu kitaplarla Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitiren Uğuş, öğretmenlik görevine başladı. Büyük bir heyecanla mesleğini icra eden Caner Uğuş, öğrencilerini sevgiyle eğitiyor.

"Hayatı bırakmasınlar"

Görme engelli vatandaşların hayatı bırakmamaları gerektiğini söyleyen Caner Uğuş, "Şu an çok güzel. Hedeflerimden bir tanesine ulaştım. Asıl hedefim üniversitedeyken yüksek lisans ve doktora gibi alanlardı. Ancak sağlığımdan dolayı bunu yapamadım. Öğrencilerimle aram çok iyi. Yani umduğumdan da iyi. Görme engelli insanlarımız hiçbir zaman başarılarından ve çalışmaktan vazgeçmesinler. Hayatı bırakmasınlar. Her zaman yanlarında benim ailem gibi bir ailenin bulunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ailesine destekleri için teşekkür eden Uğuş, "Ben üniversite okurken, babam kitap olsun, makale olsun her şeyi bana babam okudu. Bu şekilde hallettik. İyi ki de okumuş. Şu anda sayesinde buradayım. Aileme her zaman teşekkür ediyorum. Şu anda öğretmenlik hedefime ulaştım. Bundan sonra artık görevimi daha iyi yapmak ve babamın beni daha rahat getirip, götürebilmesi için inşallah bir otomobil almak istiyorum" diye konuştu.

"Resmi olmasa da biz de felsefe bölümünü bitirdik"

Caner Uğuş'un babası Necdet Uğuş da, "Çok şükür. İyi ki okumuşuz ve iyi ki bu durumlara gelmiş. Ben çok memnunum. Herkesten Allah razı olsun. Kendi çabası ve bizim desteğimiz ile bu durumlara geldi. Resmi olmasa da biz de okuduğumuz kitaplarla felsefe bölümünü bitirmiş olduk. Okuduk bu durumlara geldi. Kendisinin daha yüksek şeyleri vardı ama engelinden dolayı olmadı. Buna da çok şükür. Öğretmen oldu. Çok memnunuz. Hocalarından Allah razı olsun. Bu durumlara geldi" şeklinde konuştu.

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