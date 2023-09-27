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Yeni Sendika'dan sözleşmeli sağlıkçılar için tayin davası

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı son dönem yaptığı personel atamalarının çoğunu 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli olarak yapmaktaydı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 12:23, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 12:24
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Yeni Sendika'dan sözleşmeli sağlıkçılar için tayin davası

Personel arasında "çakılı sözleşmeli" olarak bilinen bu atama yöntemiyle göreve başlayanların Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde sadece şartları karşılaması durumunda aile birliğinin sağlanması açısından tayin hakkı bulunmasına rağmen, başkaca bir tayin hakkı ise halihazırda bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin sağlık gerekçesi gibi önemli bir konuda bile tayin hakkının bulunmaması önemli bir sorun olarak devam ediyor.

İstanbul'da görev yapan ve Ocak 2023'te Tıbbi Sekreter olarak göreve başlayan, babasının %99 annesinin ise %58 heyet raporu bulunan bir çalışanın tayin başvurusuna red kararı verildi. Bu emsal durum üzerine; Yeni Sendika, sağlık gerekçesi ile tayin sorunu yaşayan sözleşmeli çalışanlar için hukuk mücadelesi başlattı. Sağlık gerekçesi ile tayin talebine verilen red kararına karşı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi nezdinde 18 Mayıs 2023 tarihinde sendika genel merkezinin hukuk müşavirliği aracılığı ile idari dava açıldı. Davanın kazanılması durumunda, verilecek olumlu kararın 663 sayılı KHK'nın 45/a maddesine göre görev yapan tüm sağlık personeli için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Yeni Sendika Genel Başkanı Metin Memiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu bireylerin sağlık nedeniyle bakıma muhtaç olmasının tayin gerekçesi sayılmaması ne hukuki ne de insani bir durum olarak kabul edilemez. Özellikle özür durumu tayini başta olmak üzere haklı gerekçeyle yer değişikliği talebinde bulunulduğu zaman hiçbir sağlık çalışanı mağdur edilmemelidir. Sendikamız, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik, sosyal ve hukuki haklarının gerçek savunucusu yeni umudu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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