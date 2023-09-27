Yeni Sendika'dan sözleşmeli sağlıkçılar için tayin davası
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı son dönem yaptığı personel atamalarının çoğunu 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli olarak yapmaktaydı.
Personel arasında "çakılı
sözleşmeli" olarak bilinen bu atama yöntemiyle göreve başlayanların Sağlık
Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde sadece
şartları karşılaması durumunda aile birliğinin sağlanması açısından tayin hakkı
bulunmasına rağmen, başkaca bir tayin hakkı ise halihazırda bulunmuyor. Sağlık
Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin sağlık gerekçesi
gibi önemli bir konuda bile tayin hakkının bulunmaması önemli bir sorun olarak
devam ediyor.
İstanbul'da görev yapan ve Ocak 2023'te Tıbbi Sekreter olarak göreve başlayan,
babasının %99 annesinin ise %58 heyet raporu bulunan bir çalışanın tayin başvurusuna
red kararı verildi. Bu emsal durum üzerine; Yeni Sendika, sağlık gerekçesi ile
tayin sorunu yaşayan sözleşmeli çalışanlar için hukuk mücadelesi başlattı. Sağlık
gerekçesi ile tayin talebine verilen red kararına karşı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi
nezdinde 18 Mayıs 2023 tarihinde sendika genel merkezinin hukuk müşavirliği
aracılığı ile idari dava açıldı. Davanın kazanılması durumunda, verilecek olumlu
kararın 663 sayılı KHK'nın 45/a maddesine göre görev yapan tüm sağlık personeli
için emsal teşkil etmesi bekleniyor.
Yeni Sendika Genel Başkanı Metin Memiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendisi
veya bakmakla yükümlü olduğu bireylerin sağlık nedeniyle bakıma muhtaç olmasının
tayin gerekçesi sayılmaması ne hukuki ne de insani bir durum olarak kabul edilemez.
Özellikle özür durumu tayini başta olmak üzere haklı gerekçeyle yer değişikliği
talebinde bulunulduğu zaman hiçbir sağlık çalışanı mağdur edilmemelidir. Sendikamız,
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik, sosyal ve hukuki haklarının
gerçek savunucusu yeni umudu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.