Tartıştığı kişinin üstüne araç sürdü başkasını ezdi

Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Bakan Koca açıkladı: Yeniden aşılama olacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Yeniden aşılama olacak mı?
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
Meclis yeni yasama yılına hazır
Meclis yeni yasama yılına hazır
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Vergide fenomen kaçağı var
Vergide fenomen kaçağı var
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı kişinin üstüne araç sürdü başkasını ezdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2 işçi arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine kullandığı minibüsü tartıştığı diğer işçinin üzerine süren işçi, olayla alakası olmayan başka birisini ezdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 12:57, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 14:13
Yazdır
Tartıştığı kişinin üstüne araç sürdü başkasını ezdi

Olay, Akşehir ilçesi İmaret Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol işinde çalışan işçilerden E.B. kendilerine yemek getiren işçi R.B. ile yemeği geç getirdiği iddiası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yemek getirdiği minibüsü tartıştığı E.B.'nin üzerine süren araç sürücüsü R.B., E.B.'nin hızla kaçması üzerine olayla ilgisi olmayan bir diğer işçi T.B.'yi ezdi. Minibüsle duvar arasına sıkışan işçi T.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz