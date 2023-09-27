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Mezar manzarası için tartıştılar

Trabzon'un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni mezar sahası açmakta bulmuştu. Yeni mezar yeri için ön talepte bulunarak mezar yeri almak isteyen vatandaşlar mezar yerinin belirlenmesi sırasında hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı. Tartışma sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken bir kişi fenalaşarak ambulansa konularak tedavi altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 13:25, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 13:48
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Yapımına başlanan yeni mezar yeri için ise Trabzonlular, hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girerken ön talep yaparak başvuranlar mezar yerlerinin tespiti sırasında hem kendi aralarında hem de görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Yeni mezar yerinden satın almak için dilekçeyle ön talepte bulunanlar vatandaşlar Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığınca yeni mezar yerine çağrılırken, mezar yerlerinin belirlenmesi sırasında hem vatandaşlar kendi aralarında, hem de görevlilerle kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından yer belirleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yaşanan karışıklığa sitem etti.

Mezar yeri için başvuruda bulunanlardan Ahmet Terzi, karışıklıktan yakınarak "Mezarlık yeri için geldim daha önce yazılmıştım. Çağrıldık geldik yerimizi bakıp nasipse alacağız. Sabahtan beri buradayım bir karmaşa bir karışıklık var. Çok talep var. Burayı tercin sebebim diğer mezarlıklarda yer yoktu boş yer Uğurlu'da vardı orayı da tercih etmedik biraz uzak" dedi.

Sabah saatlerinden beri beklediğini yaşanan gerginlikte bir kişinin fenalık geçirdiğini kaydeden Namık Kemal Önder ise, "Mezar yeri için buradayım. Buranın bir krokisini çıkartıp kendileri belediyede çok rahatlıkla dağıtabilirdiler. İnsanlar krokiye bakar krokiden istediği yeri alabilirdi. Sabah saatlerinde insanları buraya döküpte perişan etmenin bir anlamı yoktu. İnsanlar burada birbirlerine girdiler. Bağırdılar, çağırdılar bir kişi fenalık geçirdi. Bunun böyle olmaması gerekirdi. Burada bir karışıklık var görevlileri kimse dinlemiyor. Çok talep var iki liste var bin kişiden fazla herhalde öyle zannediyorum. Gelmeyenlerde var bu dağınıklığı aşabilirlerdi. Listede ismimiz olduğuna göre bize bir yer düşer herhalde" diye konuştu.

Seçtiği yerlerin dolu olduğunu belirten Bülent Sefa Usta ise "Sabah saat 07.00'den beri buradayım. Bulunmamın sebebi mezar yeri almak. Görevlinin yanında yerini görüp alma imkanın var ancak bir karışıklık var. Listede ismimiz var, umudumuz var seçme imkanı olduğu için seçmeye çalıştık ancak seçtiğimiz yerler dolu. Artık karşımıza listede ne çıkarsa nasipse onu alacağız" dedi.

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