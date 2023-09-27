1 kişinin öldüğü, 6 öğrencinin yaralandığı kazada şoför tutuklandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs şoförünün yaşamını yitirdiği, 6 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan kamyon sürücüsü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 15:01, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 15:01
Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağındaki kazanın ardından Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Atakum ilçesinde dün, M.A. yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon ile Hasan Çelik'in (51) kullandığı 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpışmıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çelik yaşamını yitirmiş, 6 öğrenci yaralanmıştı.