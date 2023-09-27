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Pınar Damar'ın ölümüne ilişkin davada savcı mütalaa verecek

Mahkeme heyeti, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 15:10, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 15:17
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Pınar Damar'ın ölümüne ilişkin davada savcı mütalaa verecek

Bağcılar'da Pınar Damar'ın ağaçlık alanda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "kadına karşı kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Aydın ile tarafların avukatları katıldı. Ölen Pınar Damar'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.A, maktul Pınar Damar ile ilkokuldan arkadaş olduklarını belirterek, "Sanık ile maktulün akrabalık ilişkisi dışında bir ilişkisi yoktur. Pınar ile sanığın konusunun geçtiği özel konuşmalarımız olmadı." dedi.

Tanık B.B. de Damar'ın çocukluk arkadaşı olduğunu kaydederek, "Pınar Damar'ın sanık Metin'i sevgilisi gibi görme ya da bu tarz ilişkilerinin olması gibi bir durum yoktur. Pınar sanığı ağabey ya da baba gibi görüyordu." diye konuştu.

Söz verilen sanık Aydın'ın avukatı Servet Altundağ, aleyhe olan tanık beyanlarını kabul etmediklerini ifade ederek, "Maktul olay yerinde 39 saat kalmıştır. Ölümünden sonra da istismara uğrama ihtimali vardır. Bu hususun araştırılmasını, keşif yapılmasını ve olay yerinde tespit edilen çakmak, peçete gibi materyallerde inceleme yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık avukatının taleplerinin reddine karar verdi.

Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de ağaçlık alanda ölü bulunan Pınar Damar'la ilgili ablası müşteki Kezban Bahar Damar tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Metin Aydın'ın gece saatlerinde aracıyla geldiği yere maktulün cesedini bıraktığı kaydediliyor.

Sanığın savcılıktaki savunmasında, maktule karşı cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdüğü, ancak Adli Tıp Kurumu raporunda maktulün eteğinde bulunan lekede tespit edilen DNA ile Metin Aydın'ın DNA'sının eşleştiğine yer veriliyor.

İddianamede, sanık Metin Aydın'ın, "nitelikli cinsel saldırı", "kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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