AB: Türkiye'yi göç konusunda desteklemeye devam edeceğiz

AB Komisyonundan "Birliğin Türkiye'ye, ağırladığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla ilgili verdiği desteğe" ilişkin olarak her sene hazırlanan raporların yedincisinin yayımlanması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik destek, belediye altyapısı ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi gibi kilit alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

Türkiye'nin "dünyadaki en büyük mülteci topluluğunu ağırlayan ülke olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli çabalar göstermeye devam ettiği" ifade edilen açıklamada, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin şu sözlerine yer verildi:

"AB, Türkiye'deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yanında olmaya devam edecek. Komisyon, üye ülkelere, sahadaki mevcut gerçeklere uygun, istikrar ve güvenliğe büyük bir yatırım olarak 2023 sonrasında da destek seferber etmeyi sürdürmeleri yönünde bir teklifte bulundu. Umarım üye ülkeler arasında konuyla ilgili görüşmeler hızla sonuçlandırılır."