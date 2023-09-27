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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Sultangazi İlçe Başkanına 'katılım azlığı' tepkisi

İBB Başkanı İmamoğlu, Sultangazi'deki 10 kreşin temel atma törenine katılımın az olduğu gerekçesiyle CHP İlçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki gösterdi- Ekrem İmamoğlu:- "Sen kendi üyene, burada Büyükşehir Belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 17:00, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 17:01
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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Sultangazi İlçe Başkanına 'katılım azlığı' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de 10 kreşin toplu temel atma töreninde, katılımın az olması nedeniyle CHP İlçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki gösterdi.

İBB tarafından, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 10 kreşin toplu temel atma töreni yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, bugün Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale ve Küçükçekmece Safra Mahallesi'ndeki kreşlerin temelini attıklarını kaydetti.

Temeli atılan 10 kreşten yaklaşık 1040 çocuğun yararlanacağını ifade eden İmamoğlu, "1040 fidanımızın sağlıklı büyümesi için önemli bir adım atmış olacağız." dedi.

Konuşma yaptıktan sonra temelin atıldığı alana geçen İmamoğlu, yanında duran CHP Sultangazi İlçe Başkanı Avseren'e tepki gösterdi.

Programa katılımın az olmasını eleştiren İmamoğlu, Avseren'e, ilçe başkanlığı görevini hak etmediğini ve programı bir kişiye bile duyurmadığını söyledi.

İmamoğlu, "Sen kendi üyene, burada Büyükşehir Belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik." ifadesini kullandı.

Ekibinin, basın mensuplarının çekim yaptığını hatırlatmasının ardından İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra alandan ayrıldı.

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