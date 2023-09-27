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Altının kilogramı 1 milyon 646 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 646 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 17:25, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 17:02
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Altının kilogramı 1 milyon 646 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 646 bin lira, en yüksek 1 milyon 704 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 646 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 178 milyon 765 bin 449,55 lira, işlem miktarı ise 1.914,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 355 milyon 57 bin 483,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.704.001,001.947,60
En Düşük1.646.000,001.880,00
En Yüksek1.704.000,001.941,55
Kapanış1.646.000,001.880,00
Ağırlıklı Ortalama1.693.735,231.893,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.178.765.449,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.914,38
Toplam İşlem Adedi68

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