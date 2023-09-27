Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 17:30, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 18:04
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 8 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.