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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 18:37, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 18:38
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,15 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerle birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ifade etti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,41 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Mortgage faizlerindeki bu yükselişle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutmasının beklendiğini dile getiren analistler, potansiyel konut alıcıları ile ev sahiplerinin yüksek faiz oranlarının etkisini hissetmeye devam ettiğini, bu nedenle de mortgage başvurularının azaldığını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine günler kala federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongre'deki gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Senatosu'nda dün Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı ancak tasarının Temsilciler Meclisi'nde engellerle karşılaşması bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde ise bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Ayrıca, Türkiye'nin, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edeceği açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." denildi.

Analistler, yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacağını vurgulayarak, buradan gelecek haber akışının piyasaların odak noktasında bulunacağını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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