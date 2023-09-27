Batı Trakya'da orman yangını

Yunan basınındaki haberlerde, Koca Orman'da öğle saatlerinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek daha geniş alanda etkili olan yangına, 30 personel, 10 itfaiye aracı ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

Haberlerde, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı kaydedildi.