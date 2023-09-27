Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 20:16, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 20:18
İlçenin Aşağı Tulgalı İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan 65 AAF 497 plakalı minibüs, Mehmet Alan Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 65 AAG 281 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı.
Çağrılan ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından taburcu edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, hastaneye giderek öğretmenleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.