Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, hastaneye giderek öğretmenleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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