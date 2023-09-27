THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 21:31, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 21:32
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarınki TK 1877 İstanbul-Milano seferi ile 29 Eylül'deki TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano ve TK 1874 Milano-İstanbul uçuşlarının İtalya'daki grevden dolayı yapılamayacağını duyurdu.