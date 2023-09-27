Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü

Olayla ilgili M.A.K. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan M.A.K. ve M.E.S. (18) dükkandaki pompalı tüfekle oynamaya başladı.

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