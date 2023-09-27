Kayseri'de zorla alıkoyduğu boşanma aşamasındaki eşini yaralayan zanlı kaza yaptı

İddiaya göre, Ü.Ç. boşanma aşamasındaki eşi F.Ç'yi Kocasinan ilçesinde 59 LL 095 plakalı arabasıyla zorla alıkoydu.

Melikgazi ilçesindeki Mustafa Şimşek Bulvarı'nda arabadan inmeye çalışan F.Ç'yi silahının kabzasıyla darbederek yaralayan Ü.Ç, park halindeki otomobile ve yol kenarındaki bir sitenin duvarına çarparak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.