Kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü
Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, kızının dini nikahlı eşini sopayla vurarak öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 07:25, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 07:19
Alakova Mahallesi 15523. Sokak'ta Veysel A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızının dini nikahlı eşi Selahattin Güngör'e sopayla vurdu.
Bilinci kapanan Güngör, yere yığıldı.
Veysel A'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Veysel A. gözaltına alındı.