Kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü

Alakova Mahallesi 15523. Sokak'ta Veysel A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızının dini nikahlı eşi Selahattin Güngör'e sopayla vurdu.

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