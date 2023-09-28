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ByLockçu değil FETÖ'cü

FETÖ üyeliği suçlamasıyla hapis yattıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran KHK'lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın, Türkiye'de hakkında yürütülen tüm soruşturmalarda yalan söylediği ortaya çıktı. AİHM başvurusunda ByLock nedeniyle FETÖ'cü ilan edildiğini belirten Yalçınkaya, ByLock'u hiç kullanmadığını söylemişti. Yalçınkaya ByLock kullanmasının temel delil olamayacağını belirten AİHM'i de yanıltmış oldu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 07:34, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 07:33
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ByLockçu değil FETÖ'cü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) Büyük Dairesi, ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak suçlamalarıyla gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın 2020'de açtığı bireysel davada, Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Skandal kararın ardından gündeme gelen alçınkaya'nın, Türkiye'de hakkında yürütülen tüm soruşturmalarda yalan söylediği ortaya çıktı. AİHM başvurusunda ByLock nedeniyle FETÖ'cü ilan edildiğini belirten Yalçınkaya, ByLock'u hiç kullanmadığını söylemişti. Böylece Yalçınkaya ByLock kullanmasının temel delil olamayacağını belirten AİHM'i de yanıltmış oldu.

YALAN İFADE VERMİŞ

Yeni Şafak, Kayseri'de yapılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan elektrik, elektronik öğretmeni Yüksel Yalçınkaya'nın ifadelerine ulaştı. Yalçınkaya'nın gözaltına alındığında avukatı eşliğinde verdiği ifadede, "ByLock isimli programı hiç kullanmadım ve nasıl kullandığımı bilmiyorum. Bu program ne işe yarar onu da bilmiyorum. Kesinlikle bu programları kullanmadım" dediği ortaya çıktı. Bank Asya'ya herhangi bir çağrıdan dolayı para yatırmadığını, bir ortak proje kapsamında proje ücretinin sadece yatırıldığını belirten Yalçınkaya'nın verdiği ifadelerle, AİHM'e yaptığı başvuruların tamamen zıt açıklamalar olduğu ve ifadesinde tamamen yalan söylediği görüldü.

DEFALARCA YURTDIŞINA GİTTİ

FETÖ üyesi Yalçınkaya'nın avukatı eşliğinde verdiği ifade de ByLock kullanmadığını belirtmesi, Bank Asya'ya proje ücreti harici herhangi bir işlem yapmadığını anlatması ve herhangi bir FETÖ evlerinde eğitim almayan bağışta bulunmadığına yönelik tüm emniyet ifadeleri yalan olarak tescillenmiş oldu. 4 çocuk babası Yalçınkaya'nın, birçok kez yurtdışına gitmesi ise gözlerden kaçmadı. Öğretmen maaşıyla bu kadar gezmenin mümkün olmadığı belirtildi.

TANIĞI ADLİYE İMAMI

Yalçınkaya hakkında 6 Ocak 2017'de Kayseri başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "TCK 314/2 temelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmakla" suçlanmıştı. Örgüt üyesi olarak suçlanan Yalçınkaya'nın tüm savunmaları gizli bir tanık tarafından yalanlandı. İç Anadolu bölgesinde yer alan 5 ilden Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Kırşehir illerinden sorumlu adliye mahrem imamı olan Ömer Kod adlı şahıs, Yalçınkaya'nın FETÖ militanı olduğunu, örgüte yardım ettiğini ve birçok toplantıya katıldığını anlattı.

BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Yalçınkaya, 21 Mart 2017'de Kayseri Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'a yaptığı temyiz başvuruları reddedildi. AYM'ye yaptığı bireysel başvuru da kabul edilemez ilan edildi. Yalçınkaya, bunun üzerine 17 Mart 2020 tarihinde hak ihlali iddiasıyla AİHM'ye başvurdu.

Kabul edilemez!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AHİM'in Yalçınkaya kararına ilişkin, AİHM'in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez" ifadesini kullandı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM'in açıkladığı kararında, Türk mahkemeleri tarafından yapılan yargılama sonucunda FETÖ üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin başvurusuna ilişkin ihlal kararı verdiğini söyledi.

Burak Doğan

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