Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detayları belli oldu.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

Eğitimi devam eden üniversiteli gençlere e-Devlet üzerinden bir şifre tanımlanacak. Öğrenciler, şifre ile internet pazar yerlerinden fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonlarından sipariş verebilecek.

Hizmetten 7 milyon öğrenci faydalanacak. Öğrencinin telefonu kullanıp kullanmadığını BTK denetleyecek.

EKSTRA İNDİRİM

Cep telefonunda 9 bin 500 liralık sınır, Türkiye'de üretim yapan teknoloji şirketlerini indirime yöneltecek. Markaların 11-12 bin lira civarında sattıkları ürünlerin fiyatlarını 9 bin 500 liranın altına indirerek sürümden kazanmayı planladığı belirtiliyor.

Gençlere bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar destek sağlanacak.