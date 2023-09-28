Asansör boşluğuna düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirilen küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net