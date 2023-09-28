PKK/KCK propagandası iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Ç, M.S, İ.K, M.İ, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.T, N.G. ile F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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