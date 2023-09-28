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Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 09:36, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 09:37
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Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.

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