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BDDK sınavına giren adaylar 7 aydır sonuçları bekliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 165 kişilik ilanına başvuranlar 7 aydan fazla süredir bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 10:50, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 11:19
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BDDK sınavına giren adaylar 7 aydır sonuçları bekliyor

BDDK, 2 Aralık 2022 tarihinde 165 meslek personeli alımı için ilana çıktı.

BDDK personel alımına başvurular ise 3 ila 13 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların 20 katı kadar aday 2023 Ocak ayının ilk haftası yazılı sınava alındı.

Yazılı sınav neticesinde 70 üstü puan alan ve en başarılı 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrıldı. Mülakatlar ise Şubat ve Mart aylarında yapıldı.

Mülakata giren 660 aday 7 aydan fazla bir süredir. Sınav sonuçlarını bekliyor.

Hayatına yön vermek isteyen adaylar daha fazla beklemek istemiyor. Sınav sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep ediyor.

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