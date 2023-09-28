BDDK sınavına giren adaylar 7 aydır sonuçları bekliyor

BDDK, 2 Aralık 2022 tarihinde 165 meslek personeli alımı için ilana çıktı.

BDDK personel alımına başvurular ise 3 ila 13 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların 20 katı kadar aday 2023 Ocak ayının ilk haftası yazılı sınava alındı.

Yazılı sınav neticesinde 70 üstü puan alan ve en başarılı 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrıldı. Mülakatlar ise Şubat ve Mart aylarında yapıldı.

Mülakata giren 660 aday 7 aydan fazla bir süredir. Sınav sonuçlarını bekliyor.

Hayatına yön vermek isteyen adaylar daha fazla beklemek istemiyor. Sınav sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep ediyor.