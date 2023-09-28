Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama

Antalya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 28 Nisan günü Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Polis, o sırada evde bulunan Berkay Kılınç ile Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Gençay Hacı Aytan'ı gözaltına aldı. Yapılan aramada, Kılınç'ın üzerinde, daralı 117 gram kokain ele geçirildi. Ardından Aytan'ın evine giden ekipler, daralı 10 gram esrar ile 1 hassas terazi buldu. Ayrıca Aytan ve Kılınç'ın dijital materyallerine de el konuldu. Berkay Kılınç ilk ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Gençay Hacı Aytan'dan aldığını söyledi. Aytan ve Kılınç, 29 Nisan'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen Koray Güneş de 10 Haziran'da tutuklandı.

ADLİYE EMANET MEMURLUĞUNDA 6 KİLO KOKAİN EKSİK ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençay Hacı Aytan'ın Adli Emanet Memurluğunda görevli zabıt katibi olması dolayısıyla olayla ilgili soruşturma başlattı. Emanet memurluğunun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde yapılan kontrolde, 6 kilo kokainin olmadığı anlaşılınca Başsavcılık yeni bir idari soruşturma başlattı.

MALİ RAPORLAR İNCELENDİ

Gencay Hacı Aytan ve Berkay Kılınç'ın tutuklandıkları süreçte alınan kolluk ve savcılık ifadelerinde, uyuşturucu madde ödemesinin Bitcoin üzerinden yapılacağına yönelik beyanların bulunması üzerine şüphelilerin genel bankacılık hareketlerinin tespiti amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talebinde bulunuldu. Aytan ve Kılınç'ın dijital materyalleri ve MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, şüpheliler arasında uzun süredir uyuşturucu madde trafiği olduğu anlaşıldı.

YENİ ŞÜPHELİLER ORTAYA ÇIKTI

Bu süreçte Berkay Kılınç'ın avukatının, Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık hükümlerinden müvekkilinin faydalanmak istediğini beyan etmesi üzerine 18 Ağustos'ta Kılınç'ın ek ifadesi alındı. Kılınç ifadesinde, Gençay Hacı Aytan ile arasında uyuşturucu madde ticaretine ilişkin detaylı bilgiler verdi. İfadesinde, Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Özlem Özabay'dan (40) uyuşturucu madde aldığını ifade eden Kılınç, MASAK raporunda da tespiti yapılan para transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

BAZI GÖREVLİLER UYUŞTURUCU MADDE ALINMASINA ARACILIK ETTİ

Soruşturmanın devamında, Gençay Hacı Aytan, Özlem Özabay ve Berkay Kılınç'ın süreklilik arz edecek şekilde örgütlü bir faaliyet içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. Berkay Kılınç'ın, ayrıca Koray Güneş adlı kişinin Gençay Hacı Aytan'dan uyuşturucu madde alması için aracılık ettiği, kendisine temin edeceği uyuşturucu maddeyi Aytan'ın yönlendirmesiyle yine Emanet Memurluğunda görevli Sedef Sayan'ın (35) yardımıyla aldığına yönelik ifadesi, dijital materyal tespitleriyle doğrulandı.

YOĞUN PARA AKIŞI

MASAK verilerinde yapılan incelemede, Gençay Hacı Aytan'ın zabıt katibi Özlem Özabay'a 588 bin 832 TL, zabıt katibi Sedef Sayan'a 233 bin 535 TL, Sayan'ın Aytan'a 39 bin 62 TL, Aytan'ın zabıt katibi Ayşe Ç.'ye 3 bin 369 TL, Ayşe Ç.'nin Aytan'a 33 bin 42 TL, Aytan'ın Enes Y.'ye 16 bin 840 TL, Enes Y.'nin Aytan'a 148 bin 80 TL, Aytan'ın Berkay Kılınç'a 6 bin 200 TL, Kılınç'ın da Aytan'a 1 milyon 158 bin 829 TL para gönderdiği tespit edildi. Ayrıca Berkay Kılınç'ın zabıt katibi Özlem Özabay'a 132 bin 200 TL, Kılınç'ın Enes Y.'ye 203 bin 791 TL, Enes Y.'nin Kılınç'a 112 bin 156 TL, Soner Ş.'nin Kılınç'a 227 bin 500 TL, Koray Güneş'in Kılınç'a 224 bin 24 TL ve Abdurrahman Y.'nin Kılınç'a 16 bin TL gönderdiği belirlendi.

2 DOSYA BİRLEŞTİ

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda 6 kilo kokainin kaybolmasına yönelik soruşturmanın yanı sıra, yine emanet memurluğundan uyuşturucu madde çıkarıldığına yönelik ihbara ilişkin soruşturma dosyaları birleştirildi. Dosya kapsamında 30 Ağustos'ta yürütülen çalışmada Özlem Özabay, Sedef Sayan, Enes Y., Soner Ş., Tarık P., Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Enes Y., Tarık P. ve Soner Ş., adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

PARA TRANSFERLERİNİN ÇOĞU UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİNE GÖRE YAPILDI

Hakimlikte Enes Y., Tarık P. ve Soner Ş. ifadelerinde, uyuşturucu madde trafiğine ilişkin bilgi verdi. Adli Emanet Memurluğunda görevli Gençay Hacı Aytan ve Özlem Atabay'ın muhafazaya alınan uyuşturucu maddeleri, Berkay Kılınç aracılığıyla örgütlü bir yapı içerisinde sattıkları, Kılınç'ın, uyuşturucu madde satışı yapan kişileri Aytan ile irtibatlandırdığı, Koray Güneş'in de çevresinde bulunan birçok kişi aracılığıyla da uyuşturucu madde temin ettiği, uyuşturucu madde paralarının çoğunlukla bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği, Özlem Özabay'a da uyuşturucu madde kullanıcıları tarafından yoğun para trafiği akışı olduğu anlaşıldı. Berkay Kılınç'ın el konulan dijitallerinde, süreç içerisinde Özlem Özabay ve Gençay Hacı Aytan arasında anlaşmazlık yaşandığının anlaşıldığı, söz konusu durumun Kılınç tarafından doğrulandığı öğrenildi. Berkay Kılınç'ın ifadesinde, Bitcoin işi ile ilgilendiğini kabul ettiği, ancak hesaplardaki para transferinin çoğunun uyuşturucu madde teminine göre olduğu yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Suçlamaları reddeden Özlem Özabay ifadesinde, "Bu paralar uyuşturucu ticaretinden kazanılmış paralar değildir. Ben Gençay'a oturduğum evi 1 aylığına kiralaması için verdim. Bu daireyi iki Rus aileye kiraladı. Bu kira karşılığı kendisi 15 bin dolar aldı. 2022'nin aralık ayında parayı bana banka yoluyla gönderdi. Berkay Kılınç borsa ve Bitcoin işiyle uğraşır. Kılınç'ın Bitcoin alması için Gençay'a para veriyordum. Gençay da bu parayı Berkay'a veriyordu. Benim adıma Bitcoin hesabı açılmadı. Ben Gençay'a 250 bin lirayı, 2021 ve 2022 yılları arasında vermiştim" dedi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Özlem Özabay, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşundaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Emanet memurluğunda görevli Sedef Sayan da savcılıktaki ifadesinde, suçlamaları reddetti. Sayan, Gençay Hacı Aytan ile dini nikahlı birlikte aynı evde yaşadıklarını, harcamaları ortak yaptıklarını, banka hesap hareketlerindeki trafiğin bu nedenle olduğunu ileri sürdü. Sedef Sayan da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olaya ilişkin yargı süreci başlayacak.